El llanto de Lizardo Ponce en vivo al ver un video de sus seres queridos desde Córdoba: "Sentir el orgulloso de mi familia es lo más importante que me pasó"

“Necesito un pañuelo, me da vergüenza”, atinó a decir Lizardo Ponce, quien no pudo contener las lágrimas al ver el saludo de sus familiares desde Córdoba (de donde él es oriundo) en un año donde la pandemia impidió visitarlos tan seguido.

“Me emociona mucho ver mi casa, ver a mi hermana. Sé que están contentos, sentir el orgulloso de mi familia es lo más importante que me pasó. Que estén orgullosos en todo, no solamente en lo laboral y por haber logrado ciertas cosas que quería; sino como persona. Eso me da la tranquilidad de que estoy por el buen camino, sino me lo remarcarían y serían los primeros en decírmelo”, resaltó Lizardo en Vino por vos, el programa que conduce Tomás Dente por KZO.

En el video que le mostraron al influencer aparecieron sus papás, Carina y Martín, sus hermanos Matías, Milagros y Martín y sus sobrinos: “Ver a mis sobrinos también me mata. Santino es mi sobrino y mi ahijado. Él tiene autismo y me cuesta a la distancia, no poder acompañarlo y seguirle los pasos. Cada vez que voy está más grande y mejorando en un montón de aspectos. Me cuesta mucho estar lejos de él principalmente que es lo más importante que tenemos en mi familia, con el resto de mis sobrinos, por supuesto. Siento que aprendemos todos de él todo el tiempo”, resaltó.

"Sentir el orgulloso de mi familia es lo más importante que me pasó. Que estén orgullosos en todo, no solamente en lo laboral y por haber logrado ciertas cosas que quería; sino como persona". G-plus

Y continuando con sus palabras de amor hacia sus seres más queridos, el exparticipante de Cantando 2020 cerró: “Mi papá me dio mucha fuerza para ser quien soy en todo sentido. Nada me pone más feliz que estén contentos y que sientan que todo valió la pena. Les costó dejarme ir, obviamente por lo afectivo, pero también por lo económico. Me deja tranquilo ese orgullo, porque lo siento de verdad”.