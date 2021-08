El llanto de Guillermo Coppola al recordar cómo se enteró de la muerte de Maradona: "No lo asimilé, me reclamo no haber hecho algo por él"

Luego de que Andy Kusnetzoff pidiera a sus invitados de PH, Podemos Hablar que hablen de la noticia más triste que marcaron sus vidas, Guillermo Coppola recordó la muerte de Diego Maradona y no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de quien fue su gran amigo.

“Yo estaba haciendo radio con Guido Kaczka, por la pandemia, desde casa. Era un 25 de noviembre de 2020 y tenía el televisor prendido. Creo que estaba Luis Ventura hablando de esto y me entero al aire cuando me dicen que Diego había muerto”, comenzó diciendo Coppola en vivo.

“Todavía no lo creo. Soy de esos que vive soñando, yo sé que Diego está y que va a estar siempre. Para la mayoría de la gente se le fue el ídolo, el gran campeón. Pero, para mí, es otra cosa”, agregó, con lágrimas en los ojos.

Luego, detalló lo que significó el ídolo en su vida: “Nunca estuve con él por el dinero. A mí me unía otra cosa: el amor. Diego fue el jugador que llegó a ser amigo y ese día se me fue, algo impensado. Todavía, hoy, no lo asimile. Él está y siempre va a estar. Yo sé lo que vivimos y lo que hice”.

Y cerró, a flor de piel: “Hubiese querido hacer algo. ¿Podría haber hecho más? Tal vez sí en ese último tiempo. Después de aquel 30 de octubre (antes de la muerte del Diez), me reclamo -cuando veo esa imagen de él- en la cancha Gimnasia no haber hecho algo”.