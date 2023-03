El llanto y la frustración de Julieta Poggio en Gran Hermano: "Pensábamos que ya estábamos los cuatro en la final"

Divididos en dos equipos, Julieta Poggio y Nacho Castañares, se enfrentaron a Romina Uhrig y Marcos Ginocchio en la última prueba del líder en Gran Hermano 2022. La modelo rompió en llanto tras perder el desafío e ir directo a placa, junto a su coequiper.

"Felicitaciones Romina, Felicitaciones Marcos. Son la dupla ganadora", dijo Santiago del Moro, a minutos de que la exigente prueba física llegara a su final.

Al ver a Poggio muy cansada y desestabilizada emocionalmente, el conductor del reality le preguntó: "Juli, ¿cómo estuvo? Difícil, ¿no?".

Sin contener la bronca ni el llanto, Julieta le contestó: "Me recostó a mí. Yo puedo bailar tres horas, pero corriendo soy malísima. Me da frustración por Nacho".

"Me da frustración que se me cambien los planes. Ya pensábamos que estábamos los cuatro en la final. Y me siento mal por Nacho, porque lo di todo". G-plus

"En realidad, me da frustración que se me cambien los planes. Ya pensábamos que estábamos los cuatro (en la final). Y me siento mal por Nacho, porque lo di todo, pero no se pudo".

EL NOVIO DE JULIETA POGGIO DE GRAN HERMANO CONTÓ CÓMO IMAGINA SU REENCUENTRO

Lucca Bardelli habló sin pudor de cómo imagina el reencuentro con su novia, Julieta Poggio, encerrada en la casa de Gran Hermano 2022 desde hace cinco meses.

"¿Cómo imaginas el encuentro?", le preguntó Georgina Barbarossa al joven, en móvil con su programa de Telefe y en medio de rumores de que ingresaría al reality de visita, como ya lo hicieron las hijas de Romina Uhrig.

"Lo imagino muy romántico. Esto me tiene muy ansioso, después de tanto tiempo separados", dijo Lucca en A la Barbarossa.

Acto seguido, Pía Shaw lo sacó del plano televisivo y le consultó por el reencuentro con Poggio en la intimidad: "Julieta tuvo una charla con Romina, muy intensa. Ella te está esperando sexualmente con todas las ganas".

"¡Yo también!", expresó Bardelli, antes de que la panelista le haga la pregunta.

Retomando la palabra, Pía le consultó: "Julieta dijo que el mejor contexto sería una noche en un hotel. ¿Empezaste a averiguar?".

"No sé cómo va a ser. Ella también va a querer estar con la familia, en su casa. No creo que salga y nos vayamos a un hotel al toque. Después de unos días, seguramente. La mamá me dijo 'por lo menos dejámela un día'", respondió el novio de Julieta.

Ahondando en el plano más personal, la panelista le retrucó: "¿Son muy fogosos los dos?". Y Lucca contestó: "Normal. Tenemos una intimidad linda, como toda pareja".