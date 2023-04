El llanto de Flor de la Ve tras escuchar el descargo de Lucas Benvenuto: "¿Cómo podemos juzgarlo?"

Luego del descargo que hizo nuevamente Jey Mammon en una nota que le dio a Baby Etchecopar para su programa Basta Baby, por A24, y que se filtraran audios privados entre el conductor y Lucas Benvenuto (quien lo acusa de haber abusado sexualmente de él cuando era menor de edad), Flor de la Ve no pudo evitar quebrar en llanto en pleno vivo de Instagram que estaba haciendo el joven.

“Estamos ante un hecho periodístico muy fuerte. Esto va a marcar un antes y un después en la televisión sobre hechos de violencia sexual contra las infancias”, comenzó diciendo la conductora de Intrusos, con la voz quebrada.

“A mí me pasa algo bastante particular al escuchar a Lucas, me conmueve profundamente todo lo que dice. Yo no puedo dejar de pensar que yo soy mamá”, agregó, a flor de piel, la madre de Isabella y Paul, frutos de su amor con su esposo, Pablo Goycochea.

“Tengo dos hijos de 11 años y me cuesta mucho salirme de ese lugar porque, en definitiva, lo que estamos escuchando es a un niño que le tocó atravesar cosas espantosas, que no le deseamos a ninguna criatura. Desde ese lugar, ¿cómo podemos juzgarlo? ¿cómo podemos juzgar un audio?”, continuó con lágrimas en los ojos.

Y cerró, muy movilizada: “El ser humano es cambiante por naturaleza. Imagínense una persona que le tocó atravesar las cosas que le tocó atravesar a él. Cuando él le escribe a estas personas lo único que quería era que le pidan perdón”.

EL RADICAL CAMBIO QUE HARÁ LUCAS BENVENUTO TRAS DENUNCIAR A JEY MAMMON

Luego de varios días de intensos debates sobre la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto a Jey Mammon por acoso, hecho que obligó al conductor a hacer su descargo en las redes sociales, Javier Moral (el abogado del joven) dio detalles sobre el estado anímico de su defendido.

"Lucas hace su vida y ahora tiene por recomendación no ver la televisión, apagar el teléfono, no ver las redes sociales, no hacer más videos ni TikToks hasta dentro de un tiempo que se pueda estabilizar”, expresó el letrado en un móvil que le dio a LAM.

Por otro lado, ante la pregunta de Mercedes Ninci sobre si su silencio tuvo que ver con algún tipo de impedimento legal, Moral despejó todas las dudas: “No hay ningún bozal legal, por lo menos que haya sido iniciado, ni hay medida cautelar para que no hable. Y, además, sinceramente, es imposible decirle a Lucas que se calle. No porque sea desobediente, sino porque su verdad aflora y él la dice. Va a hacer su vida porque tiene su verdad”.

Por último, reveló que intercambió algunos mensajes con Benvenuto: "Ahora no está hablando con todos los periodistas".

"Hoy lo saludé a Lucas, no por efectos periodísticos, sino porque quería saber cómo estaba con las palabras de Jey y ya no contestó".