El llanto desconsolado de Juan Martín del Potro al despedirse del Argentina Open: "Hoy fue el día que no quería que llegue nunca"

Tras 965 de inactividad, Juan Martín del Potro regresó al tenis profesional en el Argentina Open, donde jugó ante Federico Delbonis, y no pudo ocultar su emoción al finalizar el encuentro con el marcador en contra, deslizando su posible y definitivo retiro.

Tras un primer set de 32 minutos, Delpo se dio cuenta de que no pudía igualar el estado de su rival. El público acompañó en todo momento al tandilense, que no jugaba en Buenos Aires desde 2006, cuando era un adolescente de 17 años.

En el segundo set, el azuleño se puso 6-3 arriba y Delpo no pudo contener las lágrimas en su último saque. Tras la derrota, el pilar del equipo que ganó la Copa Davis en 2016 se dirigió a su público, entre ellos su madre, para contarles lo que le costó este regreso.

DEL POTRO SE DESPIDIÓ ENTRE LÁGRIMAS DEL ARGENTINA OPEN

En los últimos días, Del Potro anunció que el Argentina Open y el ATP 500 de Río de Janeiro serían sus últimos pasos en el tenis profesional, pero la derrota ante Delbonis lo dejó muy golpeado. “No era algo que yo quería, sino que la salud me lleva a tener que tomar una decisión, poco convencido”, explicó.

“Creo que hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder remontarla, para poder cumplor otro milagro, como hice con la muñeca. Yo trataba de explicarle a mi entorno que a veces yo también puedo perder. A veces no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante. Y creo que esta vez siento eso: lo di todo”, explicó ante la ovación popular.

“Tal vez el de hoy fue uno de esos días que no quería que llegue nunca pero que voy a recordar toda la vida. Todavía no encontré un lugar en mi vida que me haga más feliz que dentro de una cancha. Por eso decidí jugar”, agregó.

“Durante 16 años vi este torneo por televisión. No encontré mejor oportunidad que hacerlo en Buenos Aires, y adelante de mi mamá, que es la primera vez que me vio jugar”, agregó.

“He cumplido todos mis sueños con el tenis. Lo más difícil de lograr no es un trofeo, ni una copa, ni el ránking, sino que es el amor y el cariño de la gente. Yo lo logré y me llevo eso a mi corazón”, cerró Juan Martín del Potro.