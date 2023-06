El llamativo gesto de Marcos Ginocchio, en medio de rumores de acercamiento a Julieta Poggio

A poco de que Julieta Poggio anunciara que le puso punto final a su historia de 2 años de amor con Lucca Bardelli, Marcos Ginocchio (quien enfrenta fuertes rumores de acercamiento con su excompañero de Gran Hermano 2022) dio que hablar con su posteo.

El joven salteño compartió una imagen en Instagram Stories desde un cuarto de hotel en Buenos Aires, en la que se lo ve posando frente a un espejo y vestido con una canchera gorra, camisa manga larga y jean azul.

En medio de las especulaciones, Juliana Díaz (otras de las exparticipantes del reality de Telefe) dio que hablar con la información que lanzó en su visita a Mañanísima (lunes a viernes a 10 por Ciudad Magazine): “Voy a dar una primicia. Me llegó un rumor de que puede ser que Juli y Marquitos estén ahí. Y de la persona que me llegó el rumor podés decir ‘puede ser’", expresó.

Y cerró, entre risas: “Yo estaba averiguando por el tema de la radio, en donde estoy trabajando. Quería saber si era real que se había separado. Juli no lo había dicho aún en el streaming. Y una persona muy amiga de todos me dice "me parece que está ahí con Marquitos".

¿Qué pasa entre Marcos Ginocchio y Juli Poggio?

JULIETA POGGIO Y MARCOS GINOCCHIO PODRÌAN TRABAJAR JUNTOS EN EL NUEVO PROYECTO DE CRIS MORENA

Luego de que se conociera que el campeón de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, habría sido tentado por Cris Morena para ser parte de Margarita (la secuela de Floricienta), se conoció que Julieta Poggio (una de las finalistas del reality de Telefe) también podría ser figura de este proyecto televisivo.

Así lo dio a conocer Ángel de Brito en sus redes: “Juli Poggio también fue convocada para Margarita. ¿Se viene la pareja que todos quieren con Marcos? Ambos, convocador por Cris Morena para la secuela de Floricienta”, aseguró el conductor de LAM en Instagram Stories.

Horas antes, el periodista había sido el encargado de dar la misma noticia sobre el joven: “Marcos está muy cerca de Cris Morena. Están buscando un rol para Margarita por HBO, la secuela de Floricienta”, detalló, despertando la atención de todos los fanáticos que siguen el día a día de Ginocchio.

¿Se viene la dupla que muchos esperan?