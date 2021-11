El llamativo comentario de Rodrigo Lussich sobre Charlotte Caniggia al verla en Masterchef Celebrity: "No sirve para nada, pero es divina"

Rodrigo Lussich hizo un llamativo comentario sobre Charlotte Caniggia y su paso por Masterchef Celebrity 3. En Intrusos, el conductor reveló que a pesar de que la influencer “no sepa hacer nada”, le cae bien.

“La que es un sol es la hermana de Alex Caniggia, Charlotte, me ha comprado el corazón. Otra que no sirve para nada, pero es divina”, expresó con humor el periodista en la emisión de América.

“Viste cuando le dicen ‘pero esto no está bien la cocción, tomá nota’, ella dice ‘tomo nota’. No sabe lo que es cocción pero lo hace con un amor”, sumó Adrián Pallares y Lussich sentenció con humor sobre Charlotte: “No pelea”.

Más sobre este tema Charlotte Caniggia dijo que Alex la ayuda en Masterchef y Martitegui la cruzó: "Tu hermano te está boicoteando"

RODRIGO LUSSICH COMPARÓ A CHARLOTTE CANIGGIA CON VICKY XIPOLITAKIS TRAS SU PASO POR MASTERCHEF

Rodrigo Lussich comparó a Vicky Xipolitakis con Charlotte Caniggia tras verla en la última temporada de MasterChef Celebrity y recurrió al humor para hablar de las mediáticas.

“Si la griega no conocinaba, Charlotte Caniggia directamente ni prende las hornallas porque no la muestran cocinando nada, hacen unos planos cortos con una mano que corta, quien sabe de quién es la mano”.