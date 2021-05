Llamativas declaraciones de Barby Franco sobre Jimena Barón antes del debut de La Academia: "No la conozco"

A poquito de que La Academia, el nuevo reality de baile de ShowMatch, debute en la pantalla de eltrece, los panelistas de La previa de La Academia (Ciudad Magazine) quisieron saber cómo se prepara Barby Franco y si le haría frente al jurado.

Entonces, la pareja de Fernando Burlando reflexionó sobre los famosos que la puntuarán y se refirió de forma llamativa a Jimena Barón. "A ver, a La Cobra no la conozco, no sé cómo va a puntuar, no sé qué juego va a hacer”, afirmó.

“Perdón, me sonó La Cobra no la conozco...”, intervino Gabriel Fernández. “¿Pero le dicen La Cobra o no?”, preguntó Barby, picante. “No, es Jimena Barón”, acotó Martín Salwe. “Es raro, es como decirle Waka Waka a Shakira”, agregó.

"Lo dije de onda, yo me llamo Bárbara y me dicen Barby”, aclaró la panelista. "Perdón, Jimena Barón tiene años de trayectoria", agregó Martín. Lejos de quedarse en el molde, Barby se mostró contundente: "Bueno, no la conozco".

Para evitar tensiones, se despidió remarcando igualmente que le cae bien. "Me encanta, pero nunca la crucé. Ni en Instagram, yo la sigo... Ella creo que no me sigue”, cerró.

¿Qué dirá Jimena?