Después de darle otra oportunidad a la relación el último verano, Pampita y Pico Mónaco decidieron poner punto final a su historia de amor.

Un mes después de confirmar públicamente la ruptura, la top volvió a mostrarse en pareja con el joven empresario Mariano Balcarce y sorprendió a todos.

Pampita habló con Intrusos del tema cuando Daniel Ambrosino le preguntó picante: “¿Cómo comenzó tu relación con Balcarce? Nos llamó la atención que de repente la relación con Pico terminó de pronto, el amor desapareció y a un mes nos enteramos que estabas enamoradísima, perdidamente enamorada de Mariano”.

Entonces, Pampita sorprendió al explicar: “Yo me separé el año pasado de Pico, en el mes de mayo”. Rápidamente, Ambrosino acotó: “Pero si en el verano te vimos en Punta del Este con él”.

"Me separé el año pasado de Pico, en el mes de mayo. Después sí, estuvimos unas semanas juntos en el verano. Pero la verdad es que el duelo y el corte yo lo había hecho el año pasado" G-plus

Y ella se explayó: “Después sí, estuvimos unas semanas juntas en el verano. Pero la verdad es que el duelo y el corte yo lo había hecho el año pasado. Inclusive me retiré del trabajo unos meses, me refugié en mis hijos para sentirme bien. No es que esa relación se terminó de un día para el otro”. “Hubo un montón de meses en donde los dos hicimos un duelo, rehicimos nuestras vidas, nos reencontramos y nos dimos otra oportunidad. Entonces, no es que terminó en enero y fue un de día para el otro. Estábamos hace muchísimos meses haciendo el duelo del fin de esa relación”, detalló sobre la comentada ruptura.

Por último, se refirió al noviazgo con Balcarce: “Y esta persona que apareció en mi vida fue una sorpresa. No estaba buscando enamorarme de vuelta; ni siquiera se me ocurría. Estaba de vacaciones con mis hijos y a veces pasa así, surge de repente y funciona. Así fue”.