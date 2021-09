La llamativa respuesta de Brenda Gandini cuando le preguntaron sí está en crisis con Gonzalo Heredia: "Por ahora no, todo bien"

Las versiones periodísticas de que Brenda Gandini (36) y Gonzalo Heredia (39) se habrían separado, luego de más de 11 años en pareja, vienen sonando fuerte. Sin embargo, la protagonista de Desnudos negó los rumores de crisis con el padre de Eloy (10) y Alfonsina (4): "Por ahora no estamos separados".

La afirmación entre risas nerviosas de la hija de Daniela Cardone se dio en una entrevista con Intrusos, en el contexto del lanzamiento la obra de teatro que a la vez comparte con su pareja.

Simpáticas ironías al margen, Brenda esbozó una sonrisa y aclaró: "La verdad es que no (nos separamos). (Está) todo bien".

Más sobre este tema Gonzalo Heredia habló de los rumores de separación de Brenda Gandini: "Está todo bien, no pasa nada"

Aunque al finalizar el reportaje, volvió a soltar a bromear: "Por ahora no (nos separamos). Por ahora está todo bien".

En la misma línea, el fin de semana Gonzalo había enfatizado con firmeza: "Yo no soy de hablar, de aclarar, pero está todo bien… (Los rumores) pasan siempre, son las reglas del juego y no pasa nada".

De todas formas, Rodrigo Lussich matizó las desmentidas de Brenda Gandini sobre la crisis con Gonzalo Heredia, quienes tenían pensado casarse en febrero de 2020 y no concretaron: "Hay versiones de que él se fue de la casa y que la cosa está picante. Que hay un tira y afloje. Pero públicamente la respuesta es que no están separados. Tal vez la están peleando, tratando de salvar la relación y por eso no quieren categorizar".