La llamativa respuesta de Brenda Asnicar cuando le preguntaron si está de novia

Disfrutando de un almuerzo al aire libre en la ciudad de Buenos Aires, Brenda Asnicar fue sorprendida por el notero de LAM, quien se acercó para hacerle una nota y ella llamó la atención con su sugerente respuesta cuando le preguntó si está soltera.

Más sobre este tema Brenda Asnicar presentó a su novio estadounidense, Adam Justin, en televisión: "Fue amor a primera vista"

En octubre de 2021, la actriz y cantante comenzó una relación amorosa con el estadounidense Adam Justin, con quien en enero visitó el programa de Germán Paoloski y se mostró enamoradísima.

"¿Vos estás soltera?", le preguntó el cronista de Ángel de Brito. "Uy, yo... (risa). No sé. ¿Qué es estar soltero? En realidad, civilmente estoy soltera", contestó Asnicar, con humor y evadiendo la respuesta.

"¿Estás soltera?", le preguntó el cronista de LAM. "Uy, yo... (risa). No sé. ¿Qué es estar soltero? Civilmente estoy soltera", contestó Asnicar. G-plus

Ante la pícara reacción de Brenda, el notero retrucó: "¿Estás relacionándote con un humano?". Y ella asintió: "Sí, pero no es Mariano (Martínez)".

BRENDA ASNICAR ACLARÓ LOS GUIÑOS BUENA ONDA CON MARIANO MARTÍNES EN REDES

De la mano de un like y una respuesta en las redes sociales entre Mariano Martínez y Brenda Asnicar, las especulaciones amorosas no tardaron en vincularlos.

Más sobre este tema Brenda Asnicar sorprendió al hablar sobre su relación con Charly García: “A veces me quedo a dormir”

Sin embargo, la artista aclaró su relación amistosa con el actor: "A Mariano lo adoro porque yo trabajé con él Únicos. Con Nico Cabré también. Es un divino y tiene re buena onda. Como le dio like a mi nueva foto de perfil, yo le dije que me encantaba su foto también. No hablaba con él hace un montón de tiempo".