La llamativa reacción de Wanda Nara cuando Rosenfeld se cruzó a Maxi López: "Me dijo 'quiero verle la cara'"

Luego de que Maxi López reavivara su enfrentamiento con Wanda Nara al asegurar que su exmujer no le deja ver a sus tres hijos, el futbolista también criticó el accionar de Ana Rosenfeld, abogada de la modelo.

El último fin de semana, Rosenfeld se encontró con Maxi en un restó y le sacó una foto de lejos al futbolista, que publicó en Twitter con un mensaje picante: “No tenés valor para decirme las cosas en la cara”.

"Wanda me dijo 'lo quiero ver cara a cara, ya que lo tenemos tan cerca, quiero verlo y que me diga por qué en vez de estar en Argentina no viene a ver a sus hijos a Italia'" G-plus

El lunes, en diálogo con Morfi, todos a la mesa, Rosenfeld reiteró que López no le pagaría la cuota alimentaria a Wanda por sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto; y negó rotundamente que la modelo le prohíba ver a sus niños.

Además, contó cuál fue la reacción de Nara cuando se encontró a Maxi en el restaurante: “Lo primero que hice fue llamar a Wanda, que no solo me atendió al toque sino que me hizo una videollamada, que no es habitual en ella”.

Y reveló la llamativa reacción de su clienta: “Por lo cual, estaba ahí conmigo diciéndome: ‘mostrámelo, lo quiero ver cara a cara’.Porque todo lo que él dice no se lo dice de frente, lo dice frente a un micrófono. Así que Wanda me dijo 'ya que lo tenemos tan cerca, quiero verlo y que me diga por qué en vez de estar en Argentina no viene a ver a sus hijos a Italia’”. ¡Muy fuerte!