La llamativa reacción de Rodrigo de Paul al nuevo romance de Camila Homs con José Sosa

El periodista español Roberto Antolín contó cómo habría reaccionado Rodrigo de Paul, en pareja con Tini Stoessel, ante la confirmación del romance de la madre de sus hijos, Camila Homs, con José "El Principito" Sosa.

"A Rodrigo no le importa esto porque está enamoradísimo hasta las trancas de Tini, lo que ve el entorno de De Paul es que lo único que quiere Camila es eso, ponerlo celoso y a él no le importa porque está viviendo en una nube de amor... Siente que no es genuino el amor de Camila con José Sosa", afirmó, muy picante, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y remarcó que la única intención de Camila con José sería poner celoso a su ex. "Yo te digo lo que me ha contado el entorno del jugador argentino Rodrigo De Paul, a mí lo que me dicen es que Camila lo único que pretende es ponerlo celoso con este romance con Sosa y no lo está consiguiendo", cerró, sin filtro.

CAMILA HOMS HABLÓ DE SU ROMANCE CON JOSÉ SOSA

Notero: -¿Gritaste el gol de José?

Camila Homs: -Sí, lo grité.

Notero: -¿Cómo estás con José?

Camila: -Bien, muy bien.

Notero: -De a poquito se van afianzando…

Camila: -Sí, estamos muy bien. Estoy muy contenta.

Notero: -¿Fuiste a ver partidos o todavía no?

Camila: -No, no, chicos. Pero estoy muy bien. Eso es lo importante.