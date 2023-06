La llamativa reacción de la mamá de Julieta Poggio a la separación de su hija y Lucca Bardelli

Tanto Julieta Poggio como Lucca Bardelli confirmaron que están separados. Sorprendida, así reaccionó la mamá de ella, Patricia Destefani, quien tiene un estrecho vínculo con quien, hoy por hoy, es su exyerno.

"Hablé con Pato, la mamá de Julieta, ella está de viaje y lo que me manda sobre esto son dos emoticones que ahora lo vamos a mostrar, hace a la situación, uno tapándose los ojos y otro como diciendo ´¿Qué querés que haga?´, yo no sé si lo sabía la madre de Julieta esto, la noté sorprendida", contó Juan Etchegoyen en su programa, Mitre Live.

"Me dice que no quiere hablar de esto, te voy a contar la reacción de la mamá de Julieta ante la separación, 'no me corresponde a mí hablar de temas personales de Ju, perdón', me dice y está en todo su derecho". G-plus

Acto seguido, admitió que Patricia se siente desconcertada por la ruptura. "Me dice que no quiere hablar de esto, te voy a contar la reacción de la mamá de Julieta ante la separación, 'no me corresponde a mí hablar de temas personales de Ju, perdón', me dice y está en todo su derecho, ella ha optado por no dar declaraciones después de que su hija salió de la casa", sumó, preciso.

QUÉ DIJO JULIETA POGGIO SOBRE SU SEPARACIÓN DE LUCCA BARDELLI

"Estamos en un momento muy difícil. Yo estoy encontrándome a mí misma, con todas estas cosas nuevas que me están pasando", se explayó Julieta Poggio sobre el final de su noviazgo con Lucca Bardelli.

"Él se merece lo mejor porque de verdad es una hermosa persona, y siempre voy a valorar un montón lo que hizo por mí", reconoció en pleno vivo de Fuera de joda, el programa de streaming de los ex Gran Hermano 2022.