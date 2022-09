Llamativa reacción Camila Homs cuando le preguntaron por su nueva pareja: "No te voy a contar a qué se dedica"

Desde hace algunos meses Camila Homs mostró que dejó atrás su pasado junto a Rodrigo de Paul cuando se la comenzó a ver junto a su nuevo novio, Charly Benvenuto, aunque la modelo presentó una llamativa reacción cuando le preguntaron por su profesión.

En Implacables, Diego Bouvet encontró a Camila en un evento y ella habló sobre su nueva profesión de modelo, agradeciendo el buen recibimiento que tuvo en ese ambiente tras su regreso a Argentina. “La campaña de fotos es lo que mejor me sale”, contó.

Además, Camila se mostró contenta de haber llegado a un acuerdo con Rodrigo de Paul, siempre haciendo énfasis en que fue “por el bienestar de sus hijos”. Asimismo, la modelo se mostró totalmente ajena al rumor de que su ex quería retomar su relación en medio de versiones de crisis con Tini Stoessel.

Más sobre este tema Fuerte respuesta de Camila Homs sobre por qué no se muda con su novio: "Respeto mi techo con mis hijos"

CAMILA HOMS, SORPRENDIDA AL HABLAR DE SU NOVIO, CHARLY BENVENUTO

“No tengo idea de por qué salió ese rumor, pero él salió a desmentirlo y la verdad es que yo no creía que sea verdad porque, como dije la otra vez, se lo ve muy bien”, agregó Camila, que contó que negó que se hayan bloqueado con su ex.

Además, Camila aseguró que Charly no es aburrido como señalan los rumores, pero se mostró muy dubitativa ante una pregunta de Bouvet sobre a qué se dedica. “No te voy a contar a qué se dedica”, le dijo

“¿No es empresario?”, insistió el cronista. “Sí, empresario. Es re buena onda y nos llevamos re bien. Estoy re bien, la verdad que sí”, cerró Camila Homs, reafirmando una y otra vez que su romance con Charly Benvenuto va de mil maravillas.