Llamativa opinión de Luis Ventura sobre la renuncia de Rial a Intrusos: "No le termino de creer que se vaya"

"No vuelvo a Intrusos, pero no quise desarmar nada para que siga todo esto. Eso hay que respetarlo a muerte, pero no me quedo en Intrusos porque lo mío es un desafío personal. Estamos armando un proyecto fuerte, TV Nostra". Con esas palabras y desde el programa de América que comandó durante 20 años, Jorge Rial anunció que no sigue en el mítico ciclo de espectáculo.

La noticia de la renuncia impactó en el ambiente artístico y en la fiel audiencia. Sin embargo, Luis Ventura, quien supo trabajar codo a codo con Jorge en Intrusos, se permitió poner en duda que su colega se desvincule definitivamente del programa.

"Si el Rial de hoy es el que conozco, no le termino de creer que se vaya de Intrusos, él se ha ido en otras oportunidades y después volvió. Él se va, prueba y si no le gusta vuelve. Esto ya lo viví y ya me lo contaron alguna vez", dijo Luis Ventura en Agarrate Catalina por La Once Diez, argumentando que Jorge Rial no le habría cerrado la puerta definitivamente a Intrusos y que su historial lo demuestra.