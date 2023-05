Lizy Tagliani quebró en llanto al recordar amenazas de su abusador: "Decía que sino lo hacía iba a matar a mi primita"

Desde el humor Lizy Tagliani encontró la resiliencia para sobreponerse a los momentos más difíciles de su vida. En La Peña de Morfi la animadora contó por primera vez que sufrió abusos desde los 5 años de parte de un tío y entre lágrimas rememoró con dolor un episodio puntual de su cruda infancia.

“A mí me encanta el corso, siempre me gustó, y en donde vivíamos teníamos que hacer… No sé por qué terminé hablando de esto”, empezó diciendo, entre lágrimas mientras Georgina Barbarossa la contenía.

“Teníamos que hacer cuatro cuadras para ir y empezaba un campito. Ahí teníamos que doblar a la izquierda porque íbamos lejos, lejos donde estaban los corsos”, relató la humorista.

"Era de noche y él hacía que mi primita mire para otro lado y, bueno…Decía que sino iba a matar a ella". G-plus

LIZY TAGLIANI, A FLOR DE PIEL, RECORDÓ LA AMENAZA DE SU ABUSADOR

“Yo siempre iba disfrazada. Me encantaba. Tendría 10, 11 años. Íbamos con una primita y empezamos a caminar porque había mucho campo”, rememoró, sobre el cruento episodio.

“Era de noche y él hacía que mi primita mire para otro lado y, bueno…”, dijo, sin poder terminar la frase. “Y abusaba de vos”, completó Georgina, mientras Lizy remarcaba la atrocidad de su abusador.

“Decía que sino iba a matar a mi primita”, expulsó la humorista entre lágrimas sobre aquel momento en especial que la marcó, para después contar que su abusador ya falleció.