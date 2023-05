Lizy Tagliani posteó una foto con su madre en el día que cumpliría 81 años

Lizy Tagliani le dedicó un conmovedor posteo a su madre en el día que cumpliría 81 años. La conductora posteó una foto retro muy tierna en la que se la ve con la señora y la describió con inmensa ternura, recordando felices anécdotas vividas juntas.

"Hoy cumplirías 81 años, desde muy chiquita amaba hacerte regalos que siempre me servían a mí y ya cuando comprendiste lo interesada que era con los regalos pedías cosas que finalmente me las quedaría yo. Tu desinterés material fue siempre absoluto, tu felicidad eran los mates con buñuelos de manzana charlando de anécdotas del Chaco con las tías o algunas amigas, luego un montón de crema con un bizcochuelo debajo porque así eran tus tortas preferidas... la misma vela durante años...".

"El feliz cumpleaños, los deseos, el soplar la velita, sacarla de la torta, chuparle la crema y al cajón del aparador hasta el siguiente 19 de mayo... Así fue tu vida dentro de tus posibilidades, vos un vestido de salir, un conjunto de jogging, un camisón, tres o cuatro bombachas, algunos corpiños enormes para sostener los 115 de mujerón y muchos pañuelos que seguro fueron tus confidentes y guardadores de lágrimas en esos momentos de soledad, seguramente ellos conservan las tristezas que yo imagino pasaste, pero que jamás contaste", escribió Lizy, quien extraña mucho a su madre.

LIZY TAGLIANI REMEMORÓ EL SABIO CONSEJO QUE LE DIO SU MAMÁ ANTES DE MORIR

Antes de cerrar, la conductora recordó qué le aconsejaba su madre cuando ella era chica.

"Porque el secreto mejor guardado es aquel que no se cuenta y de eso vos estabas llena. Por eso quizá siempre me decías contá todo, no te guardes nada... Hoy hay una vela guardada que hace varios años ya no festeja aquí. Feliz cumple mami", cerró, muy dulce y nostálgica.