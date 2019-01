Además del humor que le imprime a sus anécdotas de chica y recordarse como 'Luisito' (tal su nombre de nacimiento), Lizy Tagliani no teme a mostarse sin tapujos y relatar en primera persona sus confesiones más íntimas.

Fue por eso que en una charla profunda con Franco Torchia para su ciclo radial que conduce por La Once Diez, la capocómica reveló cómo vive su sexualidad: "Te voy a decir algo. Nunca utilicé mis genitales masculinos hasta los 36 o 37 años. No permitía ni que me lo vean, ni que me lo toquen, ni que lo agarren, ni nada. Me parecía que eso era de hombre. Hasta ese momento tenía nublada esa parte completamente. Era virgen de ahí, de otros lados no, pero de esa parte sí", contó, con su característico humor.

"Un día se dio en una relación, una tocadita, una cosita y se fue dando. Pero creo que hay que hablar, que nosotras mismas, las chicas trans, generamos un estereotipo que es lo mismo que nos reprime. A mí no me gusta meterme en la forma en la que las personas tienen sexo, que hagan lo que quieran", agregó.

Por otro lado, Lizy recordó sus primeras experiencias con los hombres: "Me acuerdo cuando mis amigas empezaban a salir con sus noviecitos que iban al cine y después a una heladería, y después las llevaban a las casas y se las chapaban. Entonces cuando empezamos a ir a la matiné, pasaban los pibes y me decían 'te espero ahí en los zanjones' y me mostraban sus partes. Y yo no quería porque decía 'este chico me tiene que llevar al cine primero, como lo hacían con mis amigas'".

Por último, la futura conductora de El precio justo cerró: "Me vestí de mujer desde los 13 años. Las primeras crisis de identidad las tuve desde muy chiquita, desde que entré en primer grado quería ir al colegio San José de Burzaco y no había forma porque era de mujeres; me senté para hacer la prueba de ingreso al colegio, mi tía, mi mamá, hablaron con las monjas, me sentaron con todas las nenas a escribir y me dijeron que tenía que ir al otro colegio, de hombres".