Lizy Tagliani aseguró que ya quiere ser mamá con Sebastián Nebot : "Si viene con hermano no tengo problema"

En una entrevista con el programa radial Polino Auténtico, Lity Tagliani reveló que puso en marcha sus planes de ser madre junto a su esposo, Sebastián Nebot.

“En general, yo pienso en un hijo de hasta tres o cuatro años. Si vienen con hermanos, no tengo problema”, dijo la humorista en diálogo con Marcelo Polino.

Luego, continuó: “Es difícil y tampoco tengo una fortuna como para decir puedo hacerme de un séquito. Si quiero ser mamá, me gustaría hacerlo yo por mis propios medios”

“Ocuparme como se ocupó mi mamá trabajando en casa de familia. No sé si tantos, pero con uno o dos hermanos más no tengo problema”, remarcó Lizy.

LIZY TAGLIANI HABLÓ DE LOS TIEMPOS DE LA ADOPCIÓN EN ARGENTINA

Lizy Tagliani habló de los tiempos de la adopción en Argentina en una entrevista con Radio Mitre: “Hay que esperar, es un largo camino”.

“No lo tomo como una presión u obsesión, es como en un matrimonio convencional que puede venir o no. No tengo focalizada la necesidad de ser madre”, aseguró Lizy.