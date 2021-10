Lizardo Ponce quebró en llanto en pleno homenaje a la comunidad LGTBIQ+ en La Academia: "Cuando logré hablar con mi familia, fui libre y me saqué una mochila de encima"

En la primera performance de la gala de La Academia de ShowMatch que se vio este jueves, Lizardo Ponce logró erizar la piel de todos en el estudio tras homenajear a la comunidad LGTBIQ+. E invadido por la emoción, el participante no logró culminar con la presentación tras romper en llanto en la pista.

“Ver a mi papá diciéndome eso acá para mí fue muy fuerte. Le mando un beso grande a mi familia y les agradezco por todo lo que hicieron siempre. Ojalá esto pase en todas las casas”, comenzó diciendo Lizardo, luego de que su puesta incluyera un video donde se ve a su papá cuando fue al estudio a decirle cosas lindas frente a las cámaras.

“Ya se hizo tantas veces este homenaje, pero siguen pasando muchas cosas feas en muchas familias. Y no hay nada más lindo que sentirse querido y apoyado por su familia, de verdad lo digo”, agregó, mientras Pampita, Guillermina Valdés, Jimena Barón y el presentador se mostraban muy movilizados.

"Cuando pude hablar con ellos y ser libre, no me saqué una mochila, me saqué una tonelada de encima; y pude ser yo en todos los aspectos de mi vida".

Por último, el conductor de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) abrió su corazón y cerró: “Cuando pude hablar con ellos y ser libre, no me saqué una mochila, me saqué una tonelada de encima; y pude ser yo en todos los aspectos de mi vida”.