Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez protagonizaron un tenso cruce en vivo: "Si vas a hablar de mí, me preguntás"

Tras años de amistad y de compartir la conducción de La Previa (primero del Cantando 2020 y luego de La Academia), Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez tuvieron un fuerte cruce en vivo, ella en estudios y él desde un móvil desde donde le reprochó haber abierto la boca de más.

Este fin de semana, Ponce volvió a ser noticia por haber sido el anfitrión de un “after” de una Fiesta Bresh en la que pasó de todo, y Lourdes fue a LAM a relatar todo lo que le contó su amigo, como por ejemplo que la China Suárez le advirtió que tenga cuidado sobre lo que subía a las redes sociales ya que sabía que era amigo de Yanina Latorre.

Es por eso que Lizardo salió en un móvil de smoking y notablemente molesto con Lourdes, a quien le reprochó de entrada sus dichos. “Estás sentada ahí, ya hablaste, no sé qué dijiste. Yo voy a contar las cosas, que sí estuve en mi casa con esa gente, entonces voy a explicar”, dijo.

LIZARDO PONCE Y LOURDES SÁNCHEZ SE CRUZARON EN VIVO POR LA VISITA DE LA CHINA SUÁREZ A LA CASA DEL INFLUENCER

“A Yanina yo la adoro, es mi amiga, y los problemas que ella tenga con el resto de las personas es problema de ella. Yo la voy a querer y apoyar en todo siempre. Entonces, no va a venir nadie a decirme si tengo que estar o no con ella porque tengo un vínculo casi familiar con ella y los suyos”, dijo Lizardo a punto de entrar en ebullición.

“Me enoja que me mandaron por Twitter que la China me amenazó…”, dijo Lizardo, mientras Lourdes le pedía que mire el programa antes de enojarse. “Pará, bajá un cambio porque estás como muy enojado al pe…, al pedís… está enojado”, le dijo Sánchez.

“Y claro, estoy enojado porque te considero mi amiga y si vas a estar hablando y diciendo algo de mí, me lo preguntás antes y te cuento”, le reprochó Ponce, mientras De Brito metía más leña al fuego diciéndole a Lourdes que tendría que haber consultado.

“Yo no dije que vos me dijiste algo, yo dije que la China te dijo, bajando de un auto, que tengas cuidado con lo que subís porque sos amigo de Yanina. Eso dije, nada más”, dijo Lourdes, y eso calmó a Lizardo. “Si te enojás y me querés ponér en un lugar de m…, y creo que me conocés, bol…”, agregó.