Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez confesaron que fueron convocados para ser panelistas de Pampita: "No podíamos"

Si bien fueron varias las figuras que acompañaron a Carolina “Pampita” Ardohain desde que comenzó su programa en Pampita Online, el ciclo que conduce por Net TV, Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce confesaron que declinaron la oferta al ser convocados.

Todo comenzó cuando analizaban el excelente puntaje que Pampita le pone a su amiga Barby Franco (que también es parte del programa de la modelo) en La Academia. Allí, Lizardo se confesó al aire: “¿Sabés cuál fue mi error este año? No haber aceptado ser panelista de Pampita por lo menos una vez por semana”, lanzó.

“No acepté porque tenía La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), La Academia, Fans en redes y las redes de eltrece. También pensé que iba a tener novio y que no iba a tener tiempo. Pero no creo que Pampita se esté vengando de eso porque ni se debe haber enterado que me llamaron”, agregó, entre risas.

En cuanto a Lourdes, la bailarina también contó que la quisieron tener junto a la top: “A mí también me llamaron pero no podía. No me acuerdo por qué, pero no podía. Sino, obvio que hubiese aceptado”.

“Hablando en serio, yo no acepté por todos los trabajos que tenía pautados, pero si no hubiese aceptado”, cerró Lizardo Ponce, sincero.