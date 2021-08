Lizardo Ponce habló sobre los rumores de su renuncia a La Academia: "Me fui enojado y llorando"

Ángel de Brito adelantó en Los Ángeles de la Mañana que en las últimas horas habían surgido rumores acerca de la supuesta renuncia de Lizardo Ponce a La Academia de ShowMatch tras quedar relegado en la noche de su salida al aire por falta de tiempo. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), el influencer explicó cómo se dio esa situación, que culminó con una charla con el Chato Prada, y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a explotar de esa manera.

“Me fui enojado, puede ser que me haya ido un poco llorando, pero renunciar no. Tuve ese momento, me parece que a todos les puede pasar. La verdad es que soy un ser humano y hay cosas que me ponen nervioso y situaciones que me incomodan mucho”, dijo Lizardo, sobre la demora que tuvo su presentación en el certamen. “La verdad es que me pasó eso: me enojé. Fue un día en que quería bailar, y tal vez me enojé conmigo mismo también, porque sentía que ese día era el día en que la iba a romper, y no pude entrar, así que finalmente me fui”, agregó el conductor.

“Al margen, también estaba buscando la salsa en trío y no tenía tiempo, y estaba organizando todo, y me enojé. Y entonces se acercó el Chato Prada, charlé con él, hablamos perfectamente y me fui, pero nunca quise renunciar ni nada”, aclaró Lizardo Ponce. “Me encanta la pista y me encanta salir, y obviamente sé cómo son las reglas del juego. Pero también sé que hay mucha gente que la caretea y que dicen que se fueron contentos. Yo me fui enojado, pero lo digo porque soy una persona transparente, y más que nada con la gente que trabaja acá”, señaló.