Lizardo Ponce se fue del piso de LAM cuando De Brito lo amenazó con contar un romance del influencer: "Chau, me tengo que ir"

Mientras espera regresar a la Argentina tras conseguir el alta médica en Miami luego de contagiarse de coronavirus, Ángel de Brito continúa su conducción a través de videollamada. Y en el cierre de esta semana, el presentador puso en aprietos a Lizardo Ponce.

"Ayer alguien me habló de Lizardo, pero lo voy a hablar en línea privada con él", comenzó diciendo De Brito, generando un momento a pura tensión en el influencer quien se apuró a preguntar de quién hablaba.

“Es alguien que me habló bien de Lizardo, muy bien me habló. ¿Si es alguien que gusta de él? "No, se gustan. ¡Se gustan! Lizardo por ahí se acuerda, pero compartimos un cumpleaños creo. No lo quiero mandar al frente", agregó Ángel.

"Chau, Ángel, me tengo que ir a comprar al súper". G-plus

Lejos de querer saber más sobre esta información, el futuro participante de La Academia (que debuta el lunes 17 a las 21 por la pantalla de eltrece) optó por esquivar la situación con un llamativo gesto y amagando con abandonar el piso: "Chau, Ángel, me tengo que ir a comprar al súper".

¡Qué momento!