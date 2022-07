Lissa Vera se defendió de las acusaciones de traición de Locho Loccisano: "Lo dejé afuera porque quería ganar"

La recta final de El Hotel de los Famosos expuso a Lissa Vera a frente a la decisión de votar a Lucas Locho Loccisano, y la semifinalista del reality negó que haya traicionado al también exparticipante.

"¿Por qué lo dejé afuera a Locho? Porque quería ganar", sintetizó la exintegrante de Bandana en el estudio de Socios del Espectáculo.

Luego, al analizar las dificultades que le representaban los arduos desafíos físicos del certamen que conduce Pampita, Lissa explicó: "Estratégicamente podría haber votado a Martín Salwe, como lo iba a hacer, pero lo voté a Locho. Me venía bárbaro que se vaya cualquiera de los dos, porque yo soy mujer y quería ganar. Estaba ahí hacía tres meses y desde mi lugar usé las reglas del juego y tomé una decisión".

"Lo hice también porque durante esa semana vi cosas de Locho que no me gustaron, y dije 'no sé si quiero llegar a la final con él'", concluyó Lissa Vera sobre Locho Loccisano.

LISSA VERA DESCRIBIÓ SIN FILTROS SU RELACIÓN CON LOCHO LOCCISANO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

"Siempre fui honesta y sincera. Cuando me llevaba bien, me llevaba bien, cuando me llevaba mal se notaba bastante", arrancó Lissa Vera en Socios del Espectáculo tras su paso por El Hotel de los Famosos.

Entonces, descartó haber defraudado a Lucas Locho Loccisano: "No hay ninguna traición. Podría haber sido traición también si lo hubiese votado a Martín, porque había tenido otra conversación con él, que le dije 'volvamos a foja cero'. ¿Traición? ¿Qué lealtad le debo a Locho? Si yo también quería ganar…".

"Se sintió traicionado, pero yo conté algo en el desayuno con Pampita que nadie vio… Fue en el baño… Yo tampoco lo quiero poner como un monstruo ni nada, porque es un buen pibe que también quería ganar", continuó.

Al final Lissa Vera reveló una charla inédita que tuvo con Locho Loccisano: "Se quiso aprovechar de las armas que tenía, se encontró que estaba frágil, cansada, venía de una H, necesitaba descansar y me dijo 'te voy a votar para que tengas inmunidad, pero a cambio de que después votes a quien te diga'. ¿Yo qué le voy a decir? Se me metió en el baño, le dije que sí, porque quería que se vaya".