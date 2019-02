Pasadas las 17:15 del miércoles, Lissa Vera, de Bandana, ingresó a la Unidad Funcional de Instrucción de Juicio y Género de Tigre para prestar declaración en la causa que investiga la muerte de Natacha Jaitt. La cantante fue citada por los fiscales de la causa, Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari, para explicar su vínculo con Jaitt y Raúl Velaztiqui Duarte, el hombre que la llevó al lugar de su muerte, procesado por falso testimonio.

“Puntualmente dije cuál era mi nexo con Velaztiqui Duarte y con Natacha y cuál era el nexo entre ellos. El vínculo afectivo que los unió fui yo porque era amiga de los dos”, dijo Vera, al salir del juzgado.

“No puedo decir qué pasó con Natacha porque yo no sabía de la reunión, no puedo hablar de lo que pasó porque no estaba”, agregó. “Últimamente, a pesar de la horrible experiencia que me había contado que vivió a principios de año (en referencia a la doble violación que Jaitt denunció), la veía bien, mucho mejor. Me entristece que todo haya terminado así. No puedo hablar de los lugares en los que no estuve y de lo que no sé”, concluyó.