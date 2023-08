Lisandro Carret contó por qué renunció a Pasión de sábado tras nueve años al frente de la conducción.

Lisandro Carret, legitimado conductor de la movida tropical, sorprendió al renunciar a Pasión de sábado tras nueve años al frente de su conducción.

En este contexto, charló con PrimiciasYa y, además de contar el motivo de su tajante decisión, hizo hincapié en que ya tiene nuevos proyectos en mente.

"Tuvimos varias charlas con los productores del ciclo, Pablo y Adrián Serantoni. Siempre traté de hacer todo lo posible para continuar, pero cada vez se me complicaba más manejar mis tiempos... Nos reunimos, les conté algunos proyectos en los que estoy trabajando para este año y decidimos dar cierre a una etapa hermosísima como conductor de Pasión", explicó, sin vueltas.

¿QUÉ LLEVÓ A LISANDRO CARRET A RENUNCIAR A PASIÓN DE SÁBADO?

El conductor sintió la necesidad de prestarle más atención a sus nuevos proyectos.

"Sentía que era momento de salir de la zona de confort. A veces, uno se queda en la zona de confort, pero tampoco crecés, y los años pasan... Entré con 40 años a Pasión y me voy con 50. No le daba espacio a otras oportunidades por quedarme en lo seguro. Terminamos una etapa hermosísima, le di mucho al programa y el programa me dio a mí. Ahora tengo el pase libre", cerró, seguro de su decisión.