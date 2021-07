Lío Pecoraro se quebró al escuchar el conmovedor mensaje de su hermana, que le donó su médula ósea: "La amo a Laurita"

En abril, Lío Pecoraro se sometió a un trasplante de médula ósea que le donó su hermana y que le garantizaba que la leucemia que lo afectó hasta febrero quede con bajas probabilidades de volver. En Los Ángeles de la mañana, el periodista recibió un sorpresivo y conmovedor mensaje de Laura Pecoraro, que lo hizo emocionarse hasta las lágrimas, aunque eso no le impidió concientizar a los televidentes sobre la importancia de donar sangre.

En medio de la entrevista que le hizo Ángel de Brito, la producción del ciclo puso al aire un mensaje de la hermana de Lío, en el que aseguraba: “Me alegro muchísimo que estés que en la televisión, en esta vuelta tan esperada por todos, por vos, por tus amigos, y por toda la gente que nos ayudó en este proceso”. “Siempre admiré por elegir esta profesión tan chiquito y ahora te sigo admirando después de toda la batalla que diste y ganaste. Decretado, ganado y sanado eternamente. Sé que no te gustan las sorpresas, pero me parece que esto ameritaba, y hay que celebrarlo. Te amo”, agregó Laura Pecoraro, ante la emoción de Lío, que comenzó a limpiarse las lágrimas.

“La amo a mi hermanita Laurita. Yo soy el más chiquito de los tres, soy el bebé de los tres”, dijo Lío antes de contar que sus dos familiares se hicieron un estudio de histocompatibilidad para donarle médula ósea y ambas resultaron ser compatibles. “Cuando terminé mi tratamiento, fui a la Fundación Favaloro donde una doctora me dijo que mi leucemia mielística era una enfermedad de riesgo medio, y como había donante me recomendó el trasplante porque de esa manera había mucha menos posibilidad de que la enfermedad regrese. Por eso es importantísimo concientizar de que la gente done sangre”, cerró el periodista, con el objeto de concientizar.