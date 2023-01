Lío Pecoraro habló sobre su supuesta salida del ciclo de Georgina Barbarossa tras la llegada de Pía Shaw.

Al mismo tiempo en que Ángel de Brito revelara que una de sus "angelitas", Pía Shaw, se fue de su ciclo para incorporarse a A la Barbarossa, se supo que Lío Pecoraro, panelista del programa de Georgina Barbarossa, habría dado un paso al costado.

"A mí me cuentan que se va Lio y que Nancy está del ort... con la llegada de Pía", aseguró el conductor de LAM. Acto seguido, Pecoraro contó la verdad sobre su supuesta salida del ciclo de Georgina.

"Tengo un contrato recién firmado por todo 2023. Únicamente, nos contaron que se suma Pía y me encanta que así sea. No me dijeron nada de que no seguiría, esa es la verdad". G-plus

"No tengo ninguna noticia sobre eso, tengo un contrato recién firmado por todo 2023. Únicamente, nos contaron que se suma Pía y me encanta que así sea. No me dijeron nada de que no seguiría, esa es la verdad", sentenció en diálogo con PrimiciasYa, haciendo hincapié en que el rumor que habla sobre su renuncia al ciclo no es cierto.

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ POR QUÉ PÍA SHAW RENUNCIÓ A SU PROGRAMA

El conductor contó que la "exangelita" firmó contrato con otro ciclo.

"Me llamaron de Telefé para contarme que Pía ya firmó para ser una de las nuevas panelistas de Georgina Barbarrosa y se incorpora en febrero", reveló Ángel, remarcando que él intuía que, a pesar de que Pía lo negaba, ya había sido convocada por otro programa.