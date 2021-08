Liliana Parodi habló contundente tras la desvinculación de Jorge Rial de América: "Fue una decisión de vida de él"

Parecía que nunca iba a llegar el día en que Jorge Rial se fuera de América, pero ese día se consumó el jueves por la tarde, y para Liliana Parodi, la directora de programación del canal, significó una pérdida importante. "La realidad es que se me fue una parte de mi vida con él, trabajé con él primero como productora de Intrusos al comienzo y después desde la gerencia", afirmó Parodi a Ciudad.

"Fue como uno de esos divorcios en que la pareja se separó aunque estaba todo bien. Nosotros le habíamos propuesto seguir. Fue una decisión de vida de él", explicó Liliana la ruptura del periodista con la emisora tras 22 años.

-¿Te sorprendió este final? ¿Te quedaste con una sensación de tristeza?

-No me causó ni sorpresa ni tristeza que se vaya Jorge. Ya nos había dicho que si no funcionaba TV Nostra se quería tomar un tiempo fuera de la televisión.

-¿Cómo quedó tu vínculo personal con Jorge?

-Bien, como siempre. Nuestra relación personal siempre fue buena, jamás nos peleamos. Si dijeron que nos peleamos fueron inventos.

-Como responsable final de la pantalla, ¿cómo evaluás la partida de una figura de la talla de Rial?

-Fue la figura más importante, o una de las más importantes, de las últimas dos décadas del canal. Porque lo suyo fueron 20 años ininterrumpidos, no es que se tomaba un tiempo y volvía. Fue, es y va a seguir siendo una parte muy importante de la historia del canal. Para mí también porque compartimos juntos un pedazo de nuestras vidas.

-¿Creés que Jorge volverá algún día a "su casa", como él se refiere a América?

-De ahora en adelante tenemos que esperar que él se tome este paréntesis y después decida si quiere volver a hacer tele o no, y veremos si nosotros seguimos todos acá, ja. Él siempre va a tener prioridad en América porque es una persona de nuestras entrañas, por haber sido quien fue para la historia del canal.

-Dentro de la rescisión del contrato, ¿quedó alguna cláusula que le de prioridad a América en caso de que Rial decida regresar a la televisión?

-No sé cómo cerraron administrativamente con el canal, no es mi rubro.

En diálogo también con este sitio, Jorge Rial había enfatizado que se fue "muy bien" para sintetizar los términos del acuerdo económico al que había arribado tras acordar "de la mejor manera" con el canal.

Pero como ya había dicho hace dos semanas, Liliana Parodi "sigue resolviendo cosas", ya que después de cortar el teléfono con Ciudad enfocó todas sus energías en la preproducción del regreso de Pamela David a las tardes de América.