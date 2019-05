Con todo su humor, Leticia Brédice regresó al Súper Bailando para la sentencia y terminó haciendo una gran previa a pura diversión cuando Marcelo Tinelli quiso saber a quién sumaba a la salsa de tres. “El Oso Arturo me dijo que no”

“Me preguntan a quién quiero para la salsa de tres. ¿Leonardo Sbaraglia? Voy llamando a Ricardo, me dice ‘no puedo, estoy en Turín, en Venecia’. Sbaraglia en el Festival de Cannes, así que dije ‘bueno, no insisto más’”, lanzó la actriz.

"El Oso Arturo me dijo que no. Hizo la América, se hizo millonario y no quiere bailar. ¡El Oso Arturo! Yo trabajé con Norma Aleandro, con Alfredo Alcón. ¿Qué le pasa?". G-plus

“Le digo a la producción ‘¿y el Oso Arturo qué onda?’”, relató, pero el conductor se quejó al decir que “da medio bizarro”. “¡No, fue parte de tus 30 años! Me dijo que no. Hizo la América, se hizo millonario y no quiere bailar. ¡El Oso Arturo! Yo trabajé con Norma Aleandro, con Alfredo Alcón. ¿Qué le pasa al Oso Arturo?”, aseguró, divertida haciendo que todos en el estudio estallen.