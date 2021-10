Letal respuesta sin filtro de Yanina Latorre a Beto Casella: "Te la pasás haciendo videos de las mujeres que odiás"

Yanina Latorre le respondió sin filtro a Beto Casella, quien le criticó durísimo luego de escucharla cuestionar a Edith Hermida y calificar a los integrantes de Bendita como "chupamedias" suyo.

Mirando a cámara con visible fastidio, la panelista de LAM disparó contra Casella: "El rey del videito editado, me hace callar a mí. Amor, hablate a vos mismo, Betito. La obsesión que manejás, ya me divierte”.

"Amo sacarte de quicio. Amo que me detestes. Amo tu machismo. Porque ¿vos qué estás haciendo conmigo diciendo 'que hable de los maridos, de los cuernos'? La dejó picando. Por ahí vos también metés cuernos, por ahí te los metieron, yo nunca hablé de tu vida privada", continuó Yanina, en alusión a un punto del descargo del conductor de El Nueve, que la mandó a hablar “de maridos que engañan a sus mujeres y deje de meterse con Bendita".

Sosteniendo su falta de acuerdo con Hermida sobre las críticas que le hizo a Susana Giménez, la "angelita" fue por más: "Sí, opiné de lo que dijo Edith sobre Susana, que dijo que es una bruta, y acá dijimos todos que no estábamos de acuerdo, pero a vos te saco de quicio yo".

"Seguí dándome. yo soy mujer. Yo no hablo de las mujeres. El que se la pasa haciendo todo tipo de videos editados de las mujeres que odia sos vos. Evidentemente, gozás viéndome llorar. Eso te grafica como tipo", apuntó Latorre, rotulando de "machista" a Casella. Y concluyó: "Habla con odio de mí, dijo 'mejor callate'. Me amenazó".

Fuertísimo descargo de Beto Casella contra Yanina Latorre

Beto Casella miró a cámara y le respondió fuertísimo a Yanina Latorre, quien disparó contra Bendita y Edith Hermida por cuestionar duro a Susana Giménez: la diva opinó polémicamente sobre la Argentina.

"A las 'angelitas' las respeto intelectualmente, pero hay una que no. La señora Latorre metió unos bocadillos. Vos, querida, que has tratado de mal co... a una, que has tratado de conch... seca a otra, que has dicho las peores barbaridades, sobre todo, de mujeres, sos la menos indicada para opinar", comenzó diciendo el conductor de Bendita, enojadísimo con Latorre.

Y prosiguió en el mismo tono: "En estas cosas, vos callate la boca, seguí hablando de los maridos que engañan a las mujeres, que eso lo hacés bárbaro. Pero callate, no te metas en estos temas. Más si no querés que te nombren, no hablés de nosotros. Si podés, salí del piso. ¿Quedó claro?".