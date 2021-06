Letal respuesta de Charlotte Caniggia al jurado tras su caída en La Academia: "Si fuera vaga, estaría de vacaciones con mi novio"

Desde que Charlotte Caniggia debutó en la pista de La Academia de ShowMatch (eltrece), tomó protagonismo por sus cruces con el jurado más que por su desempeño en la pista. Después de haberse cruzado fuerte con Pampita, su pareja de baile la defendió ante las críticas del jurado que cree que no se esfuerza demasiado por sorprenderlos en cada performace.

"Ella ensaya un montón, el finde también. Quizás en un momento el proceso deja de avanzar y esas dos horas son un tope exacto para darlo todo", afirmó Nacho Gonatta. Sin embargo, el jurado les puso un puntaje bajísimo. Y Pampita remarcó que le bajó puntos porque Charlotte se había caído en el truco final.

Entonces, la participante se justificó: "En el ensayo salía mejor, pero estaba nerviosa. Hay mucha gente, me intimido y salió mal...". "Ensayen un poco más, es un show y hay que dar lo máximo como sus compañeros, que no sea un trabajo y nada más, que salga de adentro el compromiso. No creas que no se nota. Vos podés”, insistió Pampita.

Después de la polémica, la participante habló con Teleshow sobre lo mal que le fue en la pista y remarcó que se esfuerza más de lo que parece. "Voy a ensayar tres horas por día. Yo re ensayo, pero a mí cuesta más que a otras personas. No se puede hacer todo bien y quizás un poco hinchados los huevos tengo, porque si fuese vaga estaría en mi casa o de vacaciones con mi novio pagándome todo... Y sin embargo, estoy acá. No valoran, pero no me importa igual”, cerró remarcando que no se quiere ir del certamen.

¿Qué dirá el jurado?