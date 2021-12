Letal frase de Dalma Maradona sobre Verónica Ojeda: "Arruina todos los vínculos que exige"

A un año de la muerte de Diego Maradona, Dalma cruzó molesta a Verónica Ojeda, quien aseguró que ella y Gianinna Maradona "hacen negocios con la muerte de su papá" tras viajar a Arabia Saudita para asistir a un homenaje al Diez.

Más sobre este tema Dalma Maradona, furiosa contra Verónica Ojeda: "Esta tipa me cansa; lo que dice es de mala mina"

"Con Ojeda no tengo diálogo alguno. Arruina todos los vínculos que exige. Ella sabe perfectamente todas las deudas que hay con la AFIP", expresó Dalma en LAM, furiosa.

"Esta tipa me cansa. Sigue diciendo boludeces. Ella tiene muchos problemas. Ella dice que nosotras cobramos, pero el dinero lo cobró la sucesión para pagar la fortuna que se debe en AFIP. Esa plata no se la va a quedar nadie", agregó la hija del Diez.

"Con Ojeda no tengo diálogo alguno. Arruina todos los vínculos que exige", dijo Dalma, molesta con Verónica. G-plus

VERÓNICA OJEDA CRITICÓ A DALMA Y GIANINNA MARADONA POR COBRAR EN EL HOMENAJE A DIEGO

"Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen", expresó Ojeda en diálogo con Toti Pasman para La Red.

Más sobre este tema Gianinna Maradona fulminó a Verónica Ojeda por filtrar una suma de dinero que cobraron por el partido homenaje: "Esto no es ficción"

"Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas", sentenció Verónica, durísima con Dalma y Gianinna.