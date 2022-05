Letal definición de Yanina Latorre sobre China Suárez al recordar el Wanda Gate: "Tiene una cuota de maldad"

A 8 meses del Wanda Gate, el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvió a poner en escena a la China Suárez, por su affaire con Mauro Icardi, y Yanina Latorre no dudó en diferenciar el comportamiento entre la cantante y la actriz, siendo durísima con la expareja de Benjamín Vicuña.

Tras sostener en Intrusos que Tini comenzó a tener una relación con el futbolista, estando recientemente separado de Camila Homs, la panelista de LAM apuntó fuerte contra la Suárez. "A la China le vemos una cuotita de maldad. Es reincidente. Era amiga de Zaira".

"Wanda decidió apostar a la familia y, por ahí, todavía no está totalmente feliz. Yo no le hubiera contado al mundo que soy cornuda. Ella se obsesionó más con la China que con Mauro, y el problema es él", agregó Yanina, dándole un palito también a Icardi por su deslealtad con su esposa.

YANINA LATORRE OPINÓ DEL SUPUESTO NUEVO MENSAJE DE LA CHINA A ICARDI

El 12 de abril, Yanina Latorre contó en LAM que a Mauro Icardi le había llegado un misterioso "hola!" por WhatsApp, de un número que no tenía agendado y mientras Wanda Nara estaba en la Argentina.

"Wanda decidió apostar a la familia y, por ahí, todavía no está totalmente feliz. Ella se obsesiono más con la China que con Mauro, y el problema es él". G-plus

Con el antecedente de su coqueteo con China Suárez aún fresco, las versiones de que la expareja de Benjamín Vicuña habría querido volver a contactarlo sonaron con fuerza.

Sin embargo, el martes, Yanina fue cautelosa al referirse a ese tema: "Tengo el mensaje, al igual que todos. No sé si es ella. Yo no me subí mucho a eso porque no sé. Aparte, ¿por qué Icardi, cada vez que recibe un mensaje se lo va a mostrar a Wanda? Puede ser un periodista”.