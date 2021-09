Letal definición de Maite Peñoñori tras entrevistar a Pampita: "Me puso una mirada de maldita, me miró con odio"

Maite Peñoñori reveló qué sensación tuvo de Pampita después de preguntarle acerca de la tensión que hay con las angelitas. Tras mostrar en Los Ángeles de la Mañana la entrevista que la panelista le hizo a la jurado de La Academia, la periodista confesó que sintió que la miró con odio.

“Los otros días en la entrevista con Ángel dijiste algo así como ‘cuando tengan su programa…’ medio que nos chicaneaste a las angelitas”, le dijo Maite a Carolina en pleno móvil y ella respondió: “No me acuerdo, las cosas que no me interesan me las olvido rápido. No soy rencorosa, ni registro la mala onda, hago la mía. No tengo enemigos en el ambiente por lo menos de mi parte”.

Tras ver ese tenso diálogo, Ángel de Brito le hizo una inesperada pregunta a Peñoñori acerca de la pareja de Roberto García Moritán. “Vos dijiste que te daba miedo Pampita, ¿por qué?”, indagó el conductor de la emisión de eltrece y la panelista contó: “No te hagas… me puso una mirada de maldita, me miró con odio cuando le pregunté eso, yo lo sentí”.