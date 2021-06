Letal definición de Lizardo Ponce tras su cruce con Hernán Piquín en La Academia: "Nos usa para lucirse en el jurado"

Si bien Lizardo Ponce dejó todo en la pista de La Academia de ShowMatch (eltrece), no logró convencer al jurado. Sin embargo, lo que lo enfureció fue el comentario de Hernán Piquín que aseguró que ni sus amigos lo habían aplaudido tras su performance.

El comentario de Hernán desató un fuertísimo cruce al aire entre ambos que continuó tras el programa. Muy enojado, Lizardo hizo un fuerte descargo y reveló cuál sería la estrategia del jurado para ponerse en el centro de la escena.

"A todos nos usa para generar un poquito de show y lucirse ahí en el rol de jurado. Porque, si no hace eso, la gente ni se enteraba que estaba sentado ahí”, expresó, muy picante, en diálogo con Teleshow.

Dispuesto a hablar de todo, el participante también explicó por qué lo había comparado con Pepe Cibrián, el jurado que el año pasado renunció y terminó yéndose del show antes que él.

"Es algo que pasa, con Pepe o cualquier otro jurado. Acá uno nunca sabe cuándo está en la pista o en el estrado. Te podés ir antes o después. Entonces, lo que yo le dije no fue: ‘Te van a echar’. Lo que le dije es: ‘Ojalá llegues hasta diciembre y yo llegue un poco más de galas y pueda convencerte. Porque con Pepito no me pudo pasar, nunca pude tener una buena nota de él porque se fue antes. Fue, simplemente, eso", afirmó.

Por su parte, Hernán reconoció que el ida y vuelta fue "fuerte". E hizo hincapié en que Lizardo se bancaría solo las palabras que quiere escuchar.