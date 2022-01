Letal definición de Analía Franchín sobre Melina Eugster, la mujer que chateó con Manu Urcera: "Una busca fama"

Analía Franchín opinó fuerte sobre el escándalo desatado por los chats que se filtraron entre Manu Urcera, novio de Nicole Neumann, y la modelo Melina Eugster.

Luego de que Melina saliera en los medios a hablar sobre sus conversaciones con Urcera, Analía dejó una letal definición sobre ella.

Al ver una nota titulada “Quién es Melina Eugster, la modelo chat privado con Manu Urcera, el novio de Nicole Neumann”, Franchín disparó: “Una busca fama que ‘no sabe cómo se filtró el chat’. Ja”, dejando en claro que no cree que la conversación con el piloto se haya filtrado sin que la modelo lo supiera.

MELINA EUGSTER HABLÓ DE SU CHAT CON MANU URCERA, LA PAREJA DE NICOLE NEUMANN

La modelo habló en A la tarde sobre Urcera sin filtros: “En una de esas podía llegar a pasar que me diera cabida. Si pasaba, pasaba”, aseguró luego de que estallara la polémica por sus chats.

“Fue a partir de octubre, pero no eran charlas constantes porque yo a él no le escribía. Mucho menos por su situación de él de estar en pareja, pero podíamos llegar a coincidir en Año Nuevo, porque acá es muy común ir a pasarlo a Las Grutas, es una escapada que queda muy cerca”, aseguró sobre sus supuestas conversaciones.

Y no dudó cuando le preguntaron su la intención de Urcera era “tener un touch and go” con ella: “Eso era lo que más o menos habíamos hablado. Pero obvio que no se pudo porque tenía toda la gente atrás, su familia y fue imposible. Quedó ahí. Yo no lo vi un mucho menos”.