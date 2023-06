Letal comentario de Nazarena Vélez tras el descargo de Fede Bal en las redes: "Me da asco y rechazo, yo lo detesto"

Luego del descargo que hizo Fede Bal sobre el famoso tweet que escribió 10 años atrás y que aún sigue virilizándose, Nazarena Vélez fue letal con su opinión al hablar del hijo de Carmen Barbieri y expareja de su hija, Barbie, con quien mantuvo un litigio judicial en una causa por violencia de género.

“A mí, me da asco. Él me da asco, todo me da asco porque me remueve cosas dolorosas y me da un cierto rechazo. Y me parece hasta una burla para todas las personas a las que le hizo daño. Decir ‘y sí, soy drogadicto, golpeador’ me da asco y rechazo”, lanzó la panelista de LAM, sin filtro.

“Está muy bien que se trate. Lo que dice no es gracioso. Yo lo borré pero cuando habla de violencia, no lo borré un caraj… Yo lo detesto y no lo puedo pilotear. Pero repito, está bueno que se trate”, agregó.

Y cerró, picante: “Sacando a Barbie porque tiene un presente hermoso, Sofía Aldrey (la expareja de Federico con quien protagonizó el ultimo escandalo amoroso) y otras chicas la pasaron mal. Es fea la humillación”.

EL LLANTO DE NAZARENA VÉLEZ AL ESCUCHAR FRAGMENTOS DEL LIBRO DE BENJAMÌN VICUÑA SOBRE BLANCA

Luego de que en LAM dieran a conocer algunos fragmentos del libro Blanca, la niña que quería volar, el cual escribió Benjamín Vicuña en homenaje a su hija, que murió el 8 de septiembre de 2012, Nazarena Vélez no pudo evitar emocionarse en vivo.

La panelista se mostró muy movilizada, con lágrimas en los ojos, mientras intentaba recomponerse y secarse la cara con una carilina, al mismo tiempo que movía la cabeza en señal de no poder soportar lo que estaba escuchando.

“Carolina se despertaba todas las noches preguntando desesperada dónde estaba su Blanquita. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada", fue algunas de las líneas que estuvieron en el informe.

Yo solo podía abrazarla , contenerla y responder:Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala”, fue otras de las frases que lograron tocar el corazón de Nazarena.