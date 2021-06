Leandro Penna destacó el sistema de vacunación de Chile y fulminó al de Argentina: "Todo llega tarde"

Aunque supo brillar en la TV argentina, el exbañero de Marley, Leandro Penna, se instaló en Chile para dedicarse a comercializar paltas. Al joven le está yendo bárbaro con su empresa, tanto que está pensando en exportar a todo el mundo.

En este contexto, opinó sobre el sistema de vacunación de Chile comparándolo con el de Argentina y se mostró súper crítico. "Chile hoy es el país más vacunado de Latinoamérica y el segundo a nivel mundial. Acá se tomó como algo esencial que todo el mundo tenga la vacuna cuanto antes más allá de restringir. Acá en Chile los de 30 a 100 años de edad están todos vacunados...", expresó en un live con PrimiciasYa.

Y reflexionó con dureza sobre las restricciones en nuestro país: "Y ahora en Argentina dicen de nuevo que la gente no salga cuando la gente necesita comer, necesita trabajar para vivir. Y la ayuda del Gobierno no es para todos. Lo que ha hecho Marcelo Tinelli de volver está fantástico y él volvió para darle trabajo a mucha gente".

En ese punto, remarcó que todos tienen que tener la posibilidad de salir a trabajar. "Yo tengo muchos amigos productores que han sufrido y que por primera vez en la vida no han tenido para comer. En Argentina todo llega tarde, nos creemos los más vivos a nivel mundial pero a la vez somos los más tontos. Económicamente tenemos para ir a buscar todas las vacunas, tenemos cómo salir adelante... Pero yo no entiendo ya que teniendo todo al alcance no se piensa ahora en que solo hay que vacunar", aseguró.

Y se despidió remarcando que el Estado tendría que enfocarse más en conseguir vacunas para todos y no tanto en otros temas derivados de la pandemia. "Hay que dejar de hacer otras tareas y pensar solo en la vacuna", sentenció.