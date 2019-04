Alejada del Súper Bailando 2019 que se viene, mientras se prepara para volver a las tablas porteñas e incursiona en la televisión mexicana, Laurita Fernández (28) se reencontró con su excompañero de jurado Ángel de Brito para una entrevista en El Espectador, el ciclo que el periodista encabeza en CNN Radio. Allí contó que en un futuro le gustaría casarse por Iglesia con Nicolás Cabré (39).

Laurita aseguró que con el actor están “muy felices” y que el plan de dar el “sí” con Nicolás “es algo que no lo descarto por el amor que siento. Por civil no es algo que me llame la atención. Me entusiasma la unión religiosa”, aseguró, sin entrar en detalles de cuándo estaría lista para dar ese paso.

“No es que si querés tener un hijo te tenés que casar antes. Además, a lo largo de los años no me pasó nunca tener una pareja a muy largo plazo. Hoy estoy muy tranquila y enamorada”, sintetizó Laurita Fernández sobre el gran momento que vive.

