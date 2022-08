Laurita Fernández le sacó el celular a Hernán Drago y leyó comprometedores mensajes: "Está en una relación"

Las idas y vueltas de Laurita Fernández y Hernán Drago en Bienvenidos a bordo alcanzó nuevos picos cuando la conductora le sacó el celular en vivo al modelo y leyó al aire comprometedores mensajes.

Todo comenzó el jueves cuando Laurita presentaba al “parecido” del jurado, y les preguntó a ambos dónde guardaba el celular, para luego quitárselo al modelo en vivo. “¿Está chequeando mensajes?”, preguntó, y él le contestó: “Sí, estos los tengo que borrar”.

“Lo voy a secuestrar. Me dice producción que no podés usar el celular en el canal”, dijo Laurita, y Juani Martín acotó para sorpresa de Dargo: “Cuando estás saliendo con alguien hace poco, estás todo el tiempo pendiente. Yo no voy a contar lo que me contaste”.

“Cuatro mensajes, uno de un hombre. Los otros tres, saquen sus propias conclusiones”, dijo Laurita, que pocos instantes después acotó: “Llegó otro más”. “Es hora pico”, bromeó Drago, sin saber que esta situación se prolongaría hasta el día siguiente.

HERNÁN DRAGO ATRAPADO IN FRAGANTI POR LAURITA FERNÁNDEZ, MENSAJEÁNDOSE EN BIENVENIDOS A BORDO

Y así fue ya que el viernes, Laurita volvió a pedirle el celular a Drago y, tras apuntarle a la cara para que el mismo se desbloquee, procedió a revisarle los mensajes otra vez. “Enrique te mandó un mensaje. Tenés clave numérica de seis números, guau. Cuánto que escondés. Nivel alto de seguridad”, agregó.

A continuación, la conductora mostró una serie de mensajes que le iban llegando a Drago, entre los que se podía leer: “¿Amor da para sushi hoy? ¿Mi amor estás? Amor, ¿da para sushi y Netflix? ¿Amor, estas? Así pido. Mi amor, avísame, porfi. Avisame, ya estoy en Palermo”.

Ante esta insistencia, y a la vista de que Drago se estaba comiendo un budín que había llevado Nai Awada, Laurita Fernández le grabó un mensaje de voz a la misteriosa interlocutora de Drago: “Amor, se está comiendo un budín entero, la mezcla con el sushi no es favorable”, dijo.

“No, no, no. ¿Mandaste un audio? No, eso no había que mandar”, dijo, alertado Drago. “No voy a dar el nombre, pero podemos confirmar que Hernán está en una relación, ¡fuerte el aplauso!”, arengó Laurita.