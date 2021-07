Laurita Fernández reveló si tendría una pareja abierta: "Me costaría muchísimo pero en un futuro por qué no"

Recientemente separada de Nicolás Cabré, Laurita Fernández se puso al hombro la conducción de su nuevo programa, El club de las divorciadas, que se emite por la pantalla de eltrece. En diálogo con las participantes y los profesionales que la acompañan, la conductora de pistas de su presente sentimental y de sus expectativas a futuro en lo que respecta al amor.

En el último programa, charlaron sobre la monogamia y el poliamor. Entonces, cuando a Laurita le preguntaron si se animaría a tener una pareja abierta quiso esquivar la pregunta. "Me lo guardo para mañana...", afirmó.

Sin embargo, ante la insistencia de los presentes, la conductora respondió. ¿Qué dijo? No le cerró la puerta al poliamor pero admitió que no le resultaría fácil dar el primer paso. "Hablando de verdad, me costaría muchísimo. Si vienen y me lo plantean, no lo sé... No me lo imagino porque ni siquiera estoy en pareja”, afirmó, sincera.

Y se despidió contando que jamás se dio la oportunidad de tener una relación no monogámica pero que en el futuro, tal vez, sí suceda. “No me lo plantearon y no lo planteé yo, pero tampoco tuve parejas tan largas... Así que... Quién sabe... Tal vez, en algún momento. En un futuro, por qué no”, cerró, reflexiva,

¿Se animará?