Laurita Fernández reveló los profundos motivos de su separación de Nicolás Cabré

Después de tres años de amor, a fines de 2021 la relación de pareja de Laurita Fernández y Nicolás Cabré llegó a su final. Al ver revinculada con el actor, la conductora de Bienvenidos a bordo no solo negó la reconciliación, sino que reveló los motivos de la ruptura.

"Me lo han preguntado, y no. Pero lo dicen igual. Ya fue. A veces hay cosas que respondés y dicen otras. Y está todo bien", dijo Laurita en nota con LAM, echando por tierra el rumor de acercamiento amoroso con el actor.

Más sobre este tema Explosivas declaraciones de Nazarena Vélez sobre Laurita Fernández: "Con Barbie, se comportó como la China Suárez"

Sobre la buena onda que mantiene actualmente con Cabré, expresó: "Con todas mis exparejas tengo rebuena relación. Eso está bueno, me da tranquilidad y me hace sentir bien. En el momento que te separás, quizás, no. Tengo sangre en las venas. A veces te pegan más, menos. Pero después logro generar un buen vínculo".

"Ante la primera situación en la que sentimos que no nos estábamos haciendo bien, tomábamos distancia. No había algo que detonaba el vínculo. Pensábamos distinto". G-plus

LOS MOTIVOS DE LA SEPARACIÓN DE LAURITA FERNÁNDES Y NICOLÁS CABRÉ

Enfocada en el trabajo y disfrutando de la soltería, Laurita Fernández miró para atrás y dio dejó asomar los motivos por los cuales el noviazgo con Cabré, actor con quien imaginó formar una familia, no prosperó.

"Lo que te enamora de una persona, después te empieza a molestar. Y decis '¿pero cómo?'". G-plus

"Ante la primera situación en la que sentimos que no nos estábamos haciendo bien, tomábamos distancia. Todo fue muy concreto. Por eso tuvimos varias idas y vueltas. No había algo que detonaba el vínculo. Pensábamos distinto. Después coincidíamos y todo volvía a acomodarse", comentó Laurita.

Más sobre este tema Fue a Bienvenidos a Bordo como parecido a Fede Hoppe y Laurita Fernández lo analizó de pies a cabeza

"Lo que te enamora de una persona, después te empieza a molestar. Y decis '¿pero cómo?'. Después de la distancia entendés y ves las cosas con otra perspectiva", confluyó, filosa.