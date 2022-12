Laurita Fernández reveló cómo quedó su relación con Rufina Cabré: "La adoro, pero mejor cortar todo lazo"

Laurita Fernández tuvo varias idas y venidas con Nico Cabré a lo largo de tres años y en todos esos períodos forjó una gran relación con Rufina, la hija del actor y la China Suárez, que ya tiene nueve años

A lo largo de la relación que Laurita mantuvo con Cabré, el contacto entre la conductora y la nena fue muy fluido, al punto de que forjaron una muy linda amistad sobre la que ella habló en más de una ocasión, lamentándose de no verla cuando se terminaba una etapa junto al actor.

De hecho, en agosto se llegó a rumorear de que el actor y Laurita se estaba dando una nueva oportunidad cuando él llevó a Rufina a verla a un ensayo de la obra El método Grönholm en la que ella compartía cartel con Benjamín Vicuña y Rafael Ferro.

LAURITA FERNÁNDEZ REVELÓ CÓMO ES SU RELACIÓN ACTUAL CON RUFINA, LA HIJA DE NICOLÁS CABRÉ

Este verano, la actriz saldrá de gira por La Costa, por lo cual formó parte de una presentación especial que hizo ese municipio con miras a promocionar los espectáculos que tendrán en cartelera durante la temporada veraniega.

En Implacables, Laurita reveló cómo está al día de hoy su relación con Rufina. “No, bueno, imagínate que yo la adoro con todo mi corazón, pero soy partidaria de que cuando uno termina un vínculo, mejor cortar los lazos de todo tipo”, se lamentó.

“Lo he dicho siempre porque seguir vinculada de alguna manera, quizá no te permite cortar la otra relación del todo que es algo que a mí me pasaba, y en su momento me costó un montón”, explicó en referencia a las muchas oportunidades que se dieron con Cabré.