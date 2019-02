Laurita Fernández y Nicolás Cabré, ¿a un paso de la convivencia?: la reacción de la bailarina ante la pregunta

En tan solo seis meses y algunas semanas la relación de Laurita Fernández (38) y Nicolás Cabré (38) se convirtió un amor tan sólido y alejado de los escándalos que sorprende para bien. Entusiasmados por la buena convivencia que tienen en Mar del Plata, la pareja apostará a replicar la vida bajo un mismo techo en Buenos Aires, de forma permanente.

En medio de una charla con Florencia de la Ve, Ángel de Brito anunció: “La noticia más importante de Laurita es que se va a convivir con Nicolás Cabré. El lunes pasado viajaron los dos a Buenos Aires y estuvieron viendo casas en Pilar”. Tras una pausa, el conductor completó la información bomba: “Se van a comprar una casa para convivir. Van con todo, no es que van a comprar por las dudas. De hecho, Cabré vende su casa, juntan unos pesitos los dos y se compran otra casa para convivir. Laurita también se había comprado un departamento el año pasado, pero se lo queda.

Instantes después pasaron al aire la nota que le hicieron a la diosa en el marco de la gala de los premios Estrella de Mar 2019. Apenas Laurita escuchó a Maite Peñoñori contar que fue vista junto a Nicolás Cabré mirando casas en zona norte, soltó una risa nerviosa y se excusó: “No sé, no sé de qué hablan, ja, ja”.

En ese momento, la periodista comentó que mientras que ella es una chica urbana, Nicolás Cabré ganó la pulseada de vivir en esa área bonaerense, a lo que Laurita bromeó... ¿y terminó confirmando la gran noticia?: “Él vive por allá. Yo con los bichos no me llevo muy bien, pero veremos... yo soy más de ciudad. ¿Que si me voy a acostumbrar? Veremos, veremos, ja, ja. Capaz que al mes me ven de nuevo en la ciudad, ja”.

Al final, Ángel de Brito precisó que la pareja top se iría a vivir al country Estancias del Pilar y mostró imágenes del lujoso y confortable complejo que tiene establos, piletas de natación, canchas de golf, lago artificial y mucho más lujos.