A Laurita Fernández la impactó el grave accidente que sufrió Fede Bal en Brasil: "No pude ver las imágenes"

A 12 días de sufrir un grave accidente en Brasil, Fede Bal volvió al país tras la reconstrucción de su brazo izquierdo. Preocupada por la salud de quien fue su pareja, Laurita Fernández contó en Intrusos que se comunicó con el actor y reveló que no pudo ver las impactantes imágenes de su accidente, a bordo de un paramotor.

"¿Viste las imágenes?", le preguntó Alejandro Guatti a la artista y conductora. Tras afirmar que lo que le pasó a Fede es un bajón, respondió: "No, no puede. Me parecieron fuertísimas. Vi (el video) en las redes y en un momento atiné a apretar el botón y poner play, pero dije 'ay, no, no puedo'".

LAURITA FERNÁNDEZ DIO DETALLES DE SU CHARLA CON FEDE BAL

Con la noticia de que Fede Bal estaba internado en Brasil, país al que había ido como conductor de Resto del Mundo, Laurita Fernández contó que se contactó con él para saber cómo estaba y destacó la buena actitud que le puso al hecho.

"A Fede lo noté muy positivo, y me alegra que tenga esa actitud. Siempre es mejor afrontar todo así. No siempre es fácil. Lo más lógico sería bajonearse o ponerse mal, y a él lo noto con una actitud muy genial frente a estas cosas y supongo que eso lo va a ayudar a ponerse mejor y más rápido", concluyó la bailarina en nota con Intrusos.