Laurita Fernández contó su reacción al ver el tatuaje que se hizo Fede Bal de su boca: "Le dije estás loco"

Luego de que en noviembre de 2016 Fede Bal le imprimiera misterio al hablar del significado del tatuaje de una boca que se hizo en la zona de las costillas –momento en el que los rumores apuntaban a que estaba dedicado a Laurita Fernández- finalmente Carmen Barbieri reveló que su gesto de amor era efectivamente para quién fue su pareja.

Más sobre este tema Pícaro comentario de Laurita Fernández sobre el tatuaje de Fede Bal de su boca: "Espero que no se arrepienta"

E indagada por esto, la bailarina contó cómo reaccionó al jugado diseño de Fede Bal.

Más sobre este tema Fuerte frase de Laurita Fernández sobre la posibilidad de volver con Nicolás Cabré: "Esta vez ya no"

“Yo sabía que era mi boca pero es algo que Fede nunca había blanqueado públicamente”, comenzó diciendo Laurita en su visita a Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito por eltrece y que culmina este viernes.

Más sobre este tema Pía Shaw descolocó en vivo a Laurita Fernández con una pregunta sobre Nicolás Cabré: "¿Estás separada?"

Luego, dio más detalles de este episodio: “Lo voy a contar porque nunca te lo conté. Yo me enteré de esto en vivo. Estábamos en una sentencia del aquadance (cuando participaban juntos en el Bailando) donde te dan unas batas para las mallas porque después se terminan mojando todos. No estábamos en nuestro mejor momento y en un momento se abre la bata y me muestra el tatuaje ahí delante de todos”.

"Con Fede no estábamos en nuestro mejor momento y en un momento se abre la bata y me muestra el tatuaje ahí delante de todos. Me empecé a poner nerviosa, a transpirar y me puse colorada. Le dije ‘estás loco’". G-plus

“Me empecé a poner nerviosa, a transpirar y me puse colorada. Le dije ‘estás loco’. Yo pensé que era algo que se sacaba, pero se lo había hecho de verdad. Le mando un beso enorme a Fede que lo adoro y lo quiero un montón”, cerró Laurita Fernández, dejando en claro que mantiene un excelente vínculo con su ex.