Laurita Fernández contó qué la enamoró de Peluca Brusca: "Me gusta que no es un tipo quedado y siempre va por más"

Feliz por su nuevo presente sentimental de la mano de Claudio “Peluca” Brusca, el hombre que conoció trabajando en Bienvenidos a bordo y de quien se enamoró, Laurita Fernández reveló qué es lo que la enamora de su pareja.

Indagada por Karina Iavícoli sobre si sintió admiración por el productor antes de que avance la relación, Laurita se confesó en Socios del Espectáculo: “Sí, a full. Me gusta cómo trabaja, el empuje que tiene, que no sea un tipo quedado. Él siempre va por mas y está buscando y haciendo, y eso a mí me atrae un montón”, expresó Laurita.

Además, ante la consulta sobre si siente que este es el noviazgo donde más relajada se siente, la presentadora del ciclo del trece respondió sin vueltas: “Puede ser. Puede ser desde mi lado”, remarcó, con una sonrisa plasmada en su rostro.

Tras escucharla, Adrián Pallares cerró con un análisis a puro humor: “Sí, te estamos mirando y se te ve relajada. Hablás tranquila y no estás pendiente que la madre del otro va a contestar o va a salir la ex del otro, o va a venir la que salió con él un día”.

LAS ROMÁNTICAS SELFIES DE LAURITA FERNÁNDEZ CON PELUCA BRUSCA

A poco de que blanquearan su incipiente historia de amor, Claudio “Peluca” Busca y Laurita Fernández dan muestras de lo firme que avanza su noviazgo y no dudan de compartir momentos de su intimidad en las redes.

Así quedó reflejado en las selfies a pura complicidad y romanticismo que subió la conductora de Bienvenidos a bordo en su cuenta personal de Instagram: “Momentos felices”, escribió Laurita junto a un emoji de un corazoncito.

En las imágenes, que rápidamente cosechó una lluvia de likes y varios mensajes cariñosos de los usuarios, colegas y amigos famosos, se ve a la ex de Nicolás Cabré y el productor abrazándose mientras sonríen mirando a la cámara y en otra, muy cerquita de darse un beso.

¡Están a full!

